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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 17 липня

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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 17 липня

Джерело - Генеральний штаб ЗСУ.

Слава Україні! Триває сто сорок четверта доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без істотних змін.  Ворог задіяв артилерію для обстрілів прикордонних населених пунктів Студенок, Волфине, Білопілля, Нові Вирки та Іскрисківщина. Триває повітряна розвідка прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі. Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Петрівка, Протопопівка, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Старий Салтів, Чугуїв, Мосьпанове, Уди, Веселе та інших. Окупанти завдали авіаударів неподалік Прудянки та Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Долина, Дібровне, Іванівка, Мазанівка, Богородичне, Велика Комишуваха, Курулька, Костянтинівка, Вірнопілля, Гусарівка та інших. З метою порушення системи управління Сил оборони та недопущення ведення повітряної розвідки противник  активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби.

На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах встановлення контролю над містом Сіверськ та просування у напрямку міста Бахмут.

На Слов’янському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Виїмка, Івано-Дар’ївка, та інших. Ворожі штурмові дії поблизу Григорівки наші воїни швидко придушили. Окупанти з втратами відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Берестового, Веселого, Красної Гори, Вершини, Новолуганського, Травневого. Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Костянтинівки, Новолуганського та Покровського. Окупанти намагалися штурмувати та наступати поблизу Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського.  Недолугі дії ворога знову завершились провалом та втратами особового складу.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зокрема зафіксовано біля Невельського, Красногорівки, Новомихайлівки, Володимирівки, Павлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Степногірська та Степового. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Покровська та Новоселівки Другої.

Окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Михайлівка, Павлівка та Новомихайлівка. Отримали відсіч та  безславно вдалися до втечі.

На Південнобузькому напрямку ворог систематичними обстрілами намагається порушити логістичне забезпечення наших військ. Обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Біла Криниця, Березнегувате, Тернівка, Веселий Кут, Благодатне, Квітневе, Лоцкине, Новогригорівка, Мирне, Прибузьке, Лупареве, Баштанка та інших. Завдав ракетних ударів по Миколаєву.

Триває повітряна розвідка безпілотними літальними апаратами. Висока загроза подальших ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону. 

Наші підрозділи продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та б’ють окупантів у ближніх боях. 

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

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