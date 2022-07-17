Хміль та Лазаренко здобули золоту медаль на чемпіонаті Європи U-20

Українки здобули перемогу у двох партіях

Джерело - Чемпіон.

У турецькому Ізмірі завершився юнацький чемпіонат Європи з пляжного волейболу, на якому Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко завоювали золоті медалі.

У фіналі суперницями наших дівчат була пара з Латвії - Даніела Константінова та Ліва Ебере.

Хміль та Лазаренко здобули перемогу у двох партіях - 21:13, 21:17.

Українки вперше здобули золоті нагороди у цій віковій категорії, до цього була перемога на ЧЄ U-18 у 2020 році.

Нагадаємо Хміль та Лазаренко здобули срібні медалі у Світовому турі.