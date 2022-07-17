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Хміль та Лазаренко здобули золоту медаль на чемпіонаті Європи U-20

Сьогодні 18:24 82 0
Українки здобули перемогу у двох партіях
Хміль та Лазаренко здобули золоту медаль на чемпіонаті Європи U-20
#Тетяна Лазаренко, #Ангеліна Хміль

Джерело - Чемпіон.

У турецькому Ізмірі завершився юнацький чемпіонат Європи з пляжного волейболу, на якому Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко завоювали золоті медалі.

У фіналі суперницями наших дівчат була пара з Латвії - Даніела Константінова та Ліва Ебере.

Хміль та Лазаренко здобули перемогу у двох партіях - 21:13, 21:17.

Українки вперше здобули золоті нагороди у цій віковій категорії, до цього була перемога на ЧЄ U-18 у 2020 році.

Нагадаємо Хміль та Лазаренко здобули срібні медалі у Світовому турі.

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