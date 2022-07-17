Хміль та Лазаренко здобули золоту медаль на чемпіонаті Європи U-20

Джерело - Чемпіон.
У турецькому Ізмірі завершився юнацький чемпіонат Європи з пляжного волейболу, на якому Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко завоювали золоті медалі.
У фіналі суперницями наших дівчат була пара з Латвії - Даніела Константінова та Ліва Ебере.
Хміль та Лазаренко здобули перемогу у двох партіях - 21:13, 21:17.
Українки вперше здобули золоті нагороди у цій віковій категорії, до цього була перемога на ЧЄ U-18 у 2020 році.
Нагадаємо Хміль та Лазаренко здобули срібні медалі у Світовому турі.