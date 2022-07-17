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Білодід: Через допуск росіян ми бойкотуємо змагання IJF

Сьогодні 19:26 311 0
Українка сподівається на розумне рішення IJF
Білодід: Через допуск росіян ми бойкотуємо змагання IJF
#Дар'я Білодід

Джерело - Чемпіон.

Українські дзюдоїсти будуть бойкотувати змагання, в яких виступатимуть росіяни.

Про це заявила бронзова призерка Олімпійських ігор з дзюдо Дар'я Білодід.

"У нас зараз розпочався олімпійський відбір. росію допустили до Монголії. Ми мали виступати на турнірах в Будапешті, у Загребі, готуватися до чемпіонату світу. Але оскільки їх допустили, то ми бойкотуємо змагання IJF.

Проте ми продовжуємо тренуватися і дуже сподіваємося, що до чемпіонату світу, який відбудеться в жовтні, ця проблема вирішиться і ми зможемо відстояти те, що росію повинні відсторонити.

Багато їхніх спортсменів військовослужбовці, які служать своїй країні і, в принципі, підтримують війну. Це нонсенс, такого не може бути в спорті.

Зараз, як нам говорять, ми повинні тренуватися, тримати форму, не розслаблятися. Думаю, скоро все буде відомо. В жовтні чемпіонат світу, до нього повинно все визначитися", - сказала Білодід.

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