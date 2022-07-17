Білодід: Я дуже розчарована росіянами

Бронзова призерка Олімпійських ігор з дзюдо Дар'я Білодід після початку війни не спілкувалася з російськими дзюдоїстами.

Про це заявила сама спортсменка.

"Чи спілкувалася я з росіянами після початку війни? Насправді, ні. З дзюдо я ні з ким не спілкувалася. У мене були, можливо, якісь знайомі, дві-три людини, з якими я просто знайома. Це не мої друзі, ми з ними не спілкувалися до війни, я їх просто знала.

І жодна людина не написала мені, не запитала як я, не висловила ніяку підтримку, не написали, що вони проти своєї влади - нічого. Тому я, в принципі, дуже розчарована цими людьми. Не хотілося б їх бачити в сфері спорту і, в принципі, взагалі.", - сказала Білодід.