Білодід: Сподіваюсь, що російських спортсменів не допустять до Олімпіади

Російських спортсменів не варто було допускати до турнірів з дзюдо.

Про це заявила бронзова призерка Олімпійських ігор з дзюдо Дар'я Білодід.

"Я взагалі не можу знати, тому що не очікувала, що російських спортсменів допустять до турнірів дзюдо. Я про це навіть подумати не могла.

Але, як ми бачимо, результат не дуже приємний. Я нічого не можу гарантувати, все буде залежати від президента МОК Томаса Баха, як він вирішить. Все буде залежати від реакції інших країн на допуск російських спортсменів, як вони будуть поводитись, як вони будуть до цього ставитись.

Багато факторів. Сподіваюсь, що цього все-таки не буде, що їх не допустять. Але без поняття, як все буде", - сказала Білодід.