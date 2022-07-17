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Ферстаппен: Хотів би спробувати себе у гонках на витривалість

Сьогодні 13:04 153 0
Чемпіон Формули-1 має намір спробувати себе в інших видах перегонів
Ферстаппен: Хотів би спробувати себе у гонках на витривалість
#Макс Ферстаппен, #Формула 1

Джерело - Racing News 365.

Гонки на витривалість - веселіші за перегони у Формулі-1.

Про це заявив пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

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"Я хотів би спробувати себе в гонках на витривалість. Там і тиск менше, і гонки в цілому веселіше. Можливо, я спробую себе там навіть паралельно з кар'єрою у Формулі-1. Але зрозуміло, що не цього й не наступного сезону. Можливо пізніше. На мій погляд, 24-годинні перегони - це просто щось. Ле-Ман, Спа, Дайтона, 12 годин Себрінга", - сказав Ферстаппен.

Нагадаємо, Леклер зі зламаною педаллю виграв Гран-прі Австрії.

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