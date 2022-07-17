4 українські боксери Муей Тай вийшли в фінал Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

На Всесвітніх іграх-2022 одразу чотирі представники України - Анастасія Кулініч, Ігор Любченко, Олександр Єфіменко та Олег Приймачов вийшли у фінал турніру з таїландського боксу Меуй Тай. Владислав Микитась програ півфінальну сутичку та позмагається за бронзову медаль.

Таїландський бокс, Муей Тай. Півфінал

Жінки, 48 кг

Анастасія Кулініч - Джанет Гарсія Борбон (США) - 29:28

Чоловіки, 57 кг

Владислав Микитась - Філліп Деларміно (Філіппини) - 30:28

Чоловіки, 63,5 кг

Ігор Любченко - Джо Мюллер (США) - 30:27

Чоловіки, 71 кг

Олександр Єфіменко - Джордан Вайленд (Португалія) - 30:27

Чоловіки, 91 кг

Олег Приймачов - Джекі Джинн (Франція) - RSC-in

16 липня українські атлети завоювали на аренах Бірмінгема 5 медалей. Данило Фільченко (воднолижний спорт), Богдан Мочульський (джиу-джитсу) та пара Богдан Пограничний/Данило Стецюк стали володарями золота. Срібну медаль у джиу-джитсу завоювала Богдана Голуб, а бронзову - українські акробатки Вікторія Куніцка, Олександра Мальчук і Дарина Пом'яновська.

Лідирує в медальному заліку Німеччина - 43 (23 золотих, 6 срібна та 14 бронзові). На другу сходинку піднались американці - 35 (13-15-7), на третє місце увірвалася Україна - 39 (13-11-15).