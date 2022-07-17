4 українські боксери Муей Тай вийшли в фінал Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.
На Всесвітніх іграх-2022 одразу чотирі представники України - Анастасія Кулініч, Ігор Любченко, Олександр Єфіменко та Олег Приймачов вийшли у фінал турніру з таїландського боксу Меуй Тай. Владислав Микитась програ півфінальну сутичку та позмагається за бронзову медаль.
Таїландський бокс, Муей Тай. Півфінал
Жінки, 48 кг
- Анастасія Кулініч - Джанет Гарсія Борбон (США) - 29:28
Чоловіки, 57 кг
- Владислав Микитась - Філліп Деларміно (Філіппини) - 30:28
Чоловіки, 63,5 кг
- Ігор Любченко - Джо Мюллер (США) - 30:27
Чоловіки, 71 кг
- Олександр Єфіменко - Джордан Вайленд (Португалія) - 30:27
Чоловіки, 91 кг
- Олег Приймачов - Джекі Джинн (Франція) - RSC-in
16 липня українські атлети завоювали на аренах Бірмінгема 5 медалей. Данило Фільченко (воднолижний спорт), Богдан Мочульський (джиу-джитсу) та пара Богдан Пограничний/Данило Стецюк стали володарями золота. Срібну медаль у джиу-джитсу завоювала Богдана Голуб, а бронзову - українські акробатки Вікторія Куніцка, Олександра Мальчук і Дарина Пом'яновська.
Лідирує в медальному заліку Німеччина - 43 (23 золотих, 6 срібна та 14 бронзові). На другу сходинку піднались американці - 35 (13-15-7), на третє місце увірвалася Україна - 39 (13-11-15).