Головне
Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Вчора 23:52 16838
Зозуля: Добрих росіян немає - всі вони покидьки
Вчора 22:40 166
Тола встановив рекорд чемпіонатів світу у марафоні
Вчора 20:26 413
Хміль та Лазаренко здобули золоту медаль на чемпіонаті Європи U-20
Вчора 18:24 394
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Вчора 18:12 9287
Луческу визначився із заявкою Динамо на матчі з Фенербахче
Вчора 18:09 1196
Динамо - Фенербахче: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 17:00 464
В останній день Всесвітніх ігор-2022 на старт вийдуть 14 українських атлетів
Вчора 14:53 669
Гарсія нокаутував Фортуну в 6 раунді
Вчора 08:13 2581
4 українські боксери Муей Тай вийшли в фінал Всесвітніх ігор-2022
Вчора 07:20 574
Прямі трансляції

Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022

Вчора 23:52 16838 0
Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
#медальний залік, #Всесвітні ігри-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з 45 медалями посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022, які завершилися в американському Бірмінгемі. У скрабничці українських спортсменів - 16 золотих, 12 срібних і 17 бронзових медалей. Українські атлети одразу на 20 медалей перевершили свій попередній найкращий результат, який було встановлено у Вроцлаві в 2017 році.

Виграли медальний залік спортсмени з Німеччини - 47 (24-7-16), на другій сходинці розташувались господарі американці - 44 (16-18-10).

Підсумковий медальний залік

Усе про український і світовий спорт - на нашому сайті.

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео. Швед забив гол прямим ударом з кутового Відео. Швед забив гол прямим ударом з кутового 2502
Луческу визначився із заявкою Динамо на матчі з Фенербахче Луческу визначився із заявкою Динамо на матчі з Фенербахче 1196
Зозуля: Ракицький заслужив на другий шанс Зозуля: Ракицький заслужив на другий шанс 1169
Гарсія нокаутував Фортуну в 6 раунді Гарсія нокаутував Фортуну в 6 раунді 2581
Американські спринтери зайняли увесь подіум чемпіонату світу на 100-метрівці Американські спринтери зайняли увесь подіум чемпіонату світу на 100-метрівці 1939
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 9287
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 95189
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 23526 1
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24853
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 13845 25
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 89856 1
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3768 2