Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з 45 медалями посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022, які завершилися в американському Бірмінгемі. У скрабничці українських спортсменів - 16 золотих, 12 срібних і 17 бронзових медалей. Українські атлети одразу на 20 медалей перевершили свій попередній найкращий результат, який було встановлено у Вроцлаві в 2017 році.

Виграли медальний залік спортсмени з Німеччини - 47 (24-7-16), на другій сходинці розташувались господарі американці - 44 (16-18-10).

Підсумковий медальний залік

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