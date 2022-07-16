Шість українців вийшли до 1/32 фіналу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 липня, у Каїрі на чемпіонаті світу з фехтування українці змагалися у жіночій рапірі та чоловічій шпазі.

У жіночій рапірі до 1/32 фіналу вийшли Аліна Полозюк, Крістіна Петрова та Ольга Сопіт.

Катерина Ченцова у додатковому поєдинку, який визначав учасниць стадії плей-оф поступилася румунці Маліні Калуґареану.

У чоловічій шпазі до 1/32 фіналу кваліфікувалися всі українці: Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Ян Сич та Ігор Рейзлін.

Бронзовий призер Олімпіади Рейзлін як один із ТОП-16 сіяних пройшов до плей-оф без попереднього відбору. Інші українці пройшли через груповий етап та попередній тур прямого вибування.

Кваліфікація в інших видах продовжиться 17 липня. Плей-оф пройде 18 липня.

Нагадаємо, що 15 липня стартував чемпіонат світу. У перший день змагань шість українців вийшли до 1/32 фіналу.