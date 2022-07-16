Шість українців вийшли до 1/32 фіналу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 липня, у Каїрі на чемпіонаті світу з фехтування українці змагалися у жіночій рапірі та чоловічій шпазі.
У жіночій рапірі до 1/32 фіналу вийшли Аліна Полозюк, Крістіна Петрова та Ольга Сопіт.
Катерина Ченцова у додатковому поєдинку, який визначав учасниць стадії плей-оф поступилася румунці Маліні Калуґареану.
У чоловічій шпазі до 1/32 фіналу кваліфікувалися всі українці: Володимир Станкевич, Роман Свічкар, Ян Сич та Ігор Рейзлін.
Бронзовий призер Олімпіади Рейзлін як один із ТОП-16 сіяних пройшов до плей-оф без попереднього відбору. Інші українці пройшли через груповий етап та попередній тур прямого вибування.
Кваліфікація в інших видах продовжиться 17 липня. Плей-оф пройде 18 липня.
Нагадаємо, що 15 липня стартував чемпіонат світу. У перший день змагань шість українців вийшли до 1/32 фіналу.