16 липня на Всесвітніх іграх на старт вийде 17 українців

Джерело - Чемпіон.
У передостанній день Всесвітніх ігор-2022, 16 липня, на старт арен у Бірмінгемі вийде 21 український спортсмен у 7 видах спорту.
Розклад виступу українців 16 липня
Скелелазіння
Жінки, трудність
17:00 - 18:00. Кваліфікація (Євгенія Казбекова)
04:00. Фінал
Джиу-джитсу
Чоловіки (файтинг, 62 кг)
17:00 - 19:20. Груповий етап (Богдан Мочульський)
19:15 - 20:00. 1/2 фіналу
21:00 - 21:45. За третє місце
21:45. Фінал
Таїландський бокс Муей Тай. Півфінал
Жінки, 48 кг
- 22:00 - 22:30. Анастасія Кулініч - Джанет Гарсія Борбон (США)
Чоловіки, 57 кг
- 22:00 - 22:30. Владислав Микитась - Трай Дун Нхат Нгуєн (В'єтнам)
Чоловіки, 63,5 кг
- 22:30 - 23:00. Ігор Любченко - Джо Мюллер (США)
Чоловіки, 71 кг
- 23:30 - 00:00. Олександр Єфіменко - Джордан Вайленд (США)
Чоловіки, 91 кг
- 00:30 - 01:00. Олег Приймачов - Джекі Джин (Франція)
Воднолижний спорт
Жінки, фристайл, вейк
- 19:00 - 20:00. 1/2 фіналу. Варвара Доліна
- 23:57. Фінал
Стрибки з трампліна на водних лижах
Жінки
- 22:15. Фінал. Станіслава Просвєтова
Чоловіки
- 23:00. Фінал. Данило Фільченко
Стрибки на батуті / акробатична доріжка
- 23:00. Відбіркові змагання (Дарина Козярська)
- 03:30. Фінал
Спортивна акробатика
Чоловіки, пара
- 15:45. Відбіркові змагання (Богдан Пограничний/Данило Стецюк)
- 04:45. Фінал
Жінки, група
- 00:10. Відбіркові зиагання (Вікторія Куніцка, Олександра Мальчук, Дарина Пом'яновська)
- 04:20. Фінал
15 липня українці здобули дві медалі - Данило Фільченко став срібним призером у воднолижному фігурному катанні, а Вікторія Козловська та Таїсія Марченко здобули золото в спортивній акробатиці.