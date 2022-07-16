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16 липня на Всесвітніх іграх на старт вийде 17 українців

Сьогодні 16:43 211 0
16 липня на Всесвітніх іграх на старт вийде 17 українців
#Всесвітні ігри-2022

Джерело - Чемпіон.

У передостанній день Всесвітніх ігор-2022, 16 липня, на старт арен у Бірмінгемі вийде 21 український спортсмен у 7 видах спорту.

Розклад виступу українців 16 липня

Скелелазіння

Жінки, трудність

17:00 - 18:00. Кваліфікація (Євгенія Казбекова)

04:00. Фінал

Джиу-джитсу

Чоловіки (файтинг, 62 кг)

17:00 - 19:20. Груповий етап (Богдан Мочульський)

19:15 - 20:00. 1/2 фіналу

21:00 - 21:45. За третє місце

21:45. Фінал

    Таїландський бокс Муей Тай. Півфінал

    Жінки, 48 кг

    • 22:00 - 22:30. Анастасія Кулініч - Джанет Гарсія Борбон (США)

    Чоловіки, 57 кг

    • 22:00 - 22:30. Владислав Микитась - Трай Дун Нхат Нгуєн (В'єтнам)

    Чоловіки, 63,5 кг

    • 22:30 - 23:00. Ігор Любченко - Джо Мюллер (США)

    Чоловіки, 71 кг

    • 23:30 - 00:00. Олександр Єфіменко - Джордан Вайленд (США)

    Чоловіки, 91 кг

    • 00:30 - 01:00. Олег Приймачов - Джекі Джин (Франція)

    Воднолижний спорт

    Жінки, фристайл, вейк

    • 19:00 - 20:00. 1/2 фіналу. Варвара Доліна
    • 23:57. Фінал

    Стрибки з трампліна на водних лижах

    Жінки

    • 22:15. Фінал. Станіслава Просвєтова

    Чоловіки

    • 23:00. Фінал. Данило Фільченко

    Стрибки на батуті / акробатична доріжка

    • 23:00. Відбіркові змагання (Дарина Козярська)
    • 03:30. Фінал

    Спортивна акробатика

    Чоловіки, пара

    • 15:45. Відбіркові змагання (Богдан Пограничний/Данило Стецюк)
    • 04:45. Фінал

    Жінки, група

    • 00:10. Відбіркові зиагання (Вікторія Куніцка, Олександра Мальчук, Дарина Пом'яновська)
    • 04:20. Фінал

    15 липня українці здобули дві медалі - Данило Фільченко став срібним призером у воднолижному фігурному катанні, а Вікторія Козловська та Таїсія Марченко здобули золото в спортивній акробатиці.

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