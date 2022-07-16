У будинок українського чемпіона двічі влучили російські снаряди

Будинок наймолодшого чемпіона Європи в історії стрибків у воду українця Олексія Середи двічі обстрілювали російські військові.

Про це розповіла мама 16-річного чемпіона.

У його будинку в Миколаєві зараз живе батько Віктор, а мама Олена тимчасово виїхала з дітьми до Словаччини.

"Два касетні снаряди вже прилітали в нашу оселю. У нас приватний будинок. Снаряд пролетів з одного поверху на інший, побило ванну, стелі. Але тут найголовніше, що ніхто не постраждав.

Віктор каже: "Олено, якщо я поїду з Миколаєва, то тут все розтягнуть". Бо поряд у нас будувалися сусіди, Вітя глянув, а балки вже вкрали. Причому приїхали вантажною машиною серед білого дня.

Дах відремонтував, нічого не тече, дякувати богу, склопакети просто заклеїв. В іншому – жити можна.

Єдине, вдома чоловік практично не ночує. Він їздить до свого двоюрідного брата, який має будинок у Широкій Балці, в низині, і там набагато тихіше. Ночує він там, а вранці приїжджає додому", - розповіла мама 16-річного Середи.