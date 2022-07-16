Головне
Бех-Романчук і Магучіх розпочинають: у другий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 5 українських атлетів
Сьогодні 16:45 555
Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:30 11261
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Сьогодні 09:23 11996
Козловська та Марченко виграли золото Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 05:51 936
Динамо програло Антверпену у спарингу
Вчора 23:10 1285
Кохан вийшов у фінал чемпіонату світу в метанні молота
Вчора 21:33 1242
Ярмолюк був за крок до трансферу в Андерлехт
Вчора 19:41 403
Чемпіонат світу з легкої 2022 атлетики в цифрах і фактах
Вчора 16:58 727
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор
Вчора 15:26 2661
Бех-Романчук, Магучіх і Левченко: склад збірної України на чемпіонат світу
Вчора 13:57 1719
Прямі трансляції

У будинок українського чемпіона двічі влучили російські снаряди

Сьогодні 15:55 462 0
Два снаряди влучили в будинок 16-річного чемпіона Європи у Миколаєві
У будинок українського чемпіона двічі влучили російські снаряди
#Середа

Джерело - obozrevatel.com.

Будинок наймолодшого чемпіона Європи в історії стрибків у воду українця Олексія Середи двічі обстрілювали російські військові.

Про це розповіла мама 16-річного чемпіона.

У його будинку в Миколаєві зараз живе батько Віктор, а мама Олена тимчасово виїхала з дітьми до Словаччини.

"Два касетні снаряди вже прилітали в нашу оселю. У нас приватний будинок. Снаряд пролетів з одного поверху на інший, побило ванну, стелі. Але тут найголовніше, що ніхто не постраждав.

Віктор каже: "Олено, якщо я поїду з Миколаєва, то тут все розтягнуть". Бо поряд у нас будувалися сусіди, Вітя глянув, а балки вже вкрали. Причому приїхали вантажною машиною серед білого дня.

Дах відремонтував, нічого не тече, дякувати богу, склопакети просто заклеїв. В іншому – жити можна.

Єдине, вдома чоловік практично не ночує. Він їздить до свого двоюрідного брата, який має будинок у Широкій Балці, в низині, і там набагато тихіше. Ночує він там, а вранці приїжджає додому", - розповіла мама 16-річного Середи.

Нагадаємо Середа та Лискун виграли срібло чемпіонату світу у стрибках у воду.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ахметов виплатить своїм журналістам рекордну вихідну допомогу Ахметов виплатить своїм журналістам рекордну вихідну допомогу 1542
Динамо програло Антверпену у спарингу Динамо програло Антверпену у спарингу 1285
Кохан вийшов у фінал чемпіонату світу в метанні молота Кохан вийшов у фінал чемпіонату світу в метанні молота 1242
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 11996
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 1779
Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 11261
Рекомендуємо
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 175551 6
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 19285
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 829
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 16076 1
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 16179 5
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 13145