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IEM COLOGNE 2022 – видовищний турнір в самому розпалі! Заряджай на фінал!

Сьогодні 12:09 166 0
IEM COLOGNE 2022 – видовищний турнір в самому розпалі! Заряджай на фінал!

Джерело - Чемпіон.

Напередодні, 15 липня, розпочались фінальні етапи турніру з CS:GO в німецькому Кьольні. Квитки на LAN розпродані повністю! Lanxess Arena вміщує до 18 тис глядачів і вже шостий рік поспіль приймає вболівальників. 

NaVi є абсолютним фаворитом турніру! S1mple вже став кращим гравцем групового етапу IEM Cologne 2022, Віктора sdy Оруджева обожнюють вболівальники, а сама команда Народжених перемагати посідає перше місце в рейтингу hltv. 

Сьогодні хлопці з Natus Vincere зустрінуться з командою Astralis о 16:30. Аналітики Parimatch оцінюють шанси NaVi на перемогу коефіцієнтом 1,28. В свою чергу на перемогу Astralis кеф 3,47.

Хто стане чемпіоном турніру? Зроби власний прогноз на платформі Parimatch та забирай вітальний бонус 2500 грн для нових гравців!

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