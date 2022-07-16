Україна - знову п'ята в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.
Після восьмого змагального дня XI Всесвітніх ігор-2022 збірна України посідає 5 місце в медальному заліку, маючи в доробку 34 нагороди.
15 липня українські атлети завоювали на аренах Бірмінгема 2 медалі. Вікторія Козловська в парі з Таїсією Марченко тріумфували в спортивній акробатиці, а Данило Фільченко став стрібним призером у фігурному катанні на водних лижах.
Лідирує в медальному заліку Німеччина - 39 (21 золотих, 4 срібна та 14 бронзові). На другу сходинку підналася Італія - 44 (11-21-12), на третє місце увірвалися американці - 28 (11-11-6).
За загальної кількістю медалей Україна - третя!
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Медальний залік
На Всесвітніх іграх-2017 збірна України посіла 5-те місце в медальному заліку - 25 (10-7-8).