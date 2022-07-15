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Зірки спорту та музики зіграють у благодійному матчі в Польщі

Сьогодні 19:19 182 0
Зірки спорту та музики зіграють у благодійному матчі в Польщі
#Станіслав Медведенко, #Микола Васильков

Джерело - Чемпіон.

Творче об’єднання Lemniskata та гуманітарний штаб волонтерської допомоги "РестоVратор. Картопляні війська" проведуть у Польщі благодійний feat-game, баскетбольний матч, участь в якому візьмуть українські репери та українські баскетболісти.

Гра відбудеться за підтримки БК "Будівельник-Київ", найтитулованішого клубу України, усі запрошені баскетболісти – чинні або колишні грачі клубу::

  • Станіслав Медведенко, чемпіон України, дворазовий чемпіон NBA
  • Олександр Фурс, майстер спорту міжнародного класу
  • Володмимр Конев, учасник збірної України
  • Михайло Анісимов, учасник збірної України
  • Юрій Кондраков

Учасники музиканти:

  • T-FEST, український репер, учасник об’єднання Lemniskata
  • Слава Комісаренко, артист, стенж-ап комік
  • MAKRAE, виконавець і автор пісень, саундпродюсер, родом з Чернівців
  • BARZ, виконавець і автор пісень, саундпродюсер, родом з Дніпра
  • Дима Налім, диджей, КО "Наші Люди"
  • Денис Klepa, КО "Наші Люди"

Одна з команд виступатиме у формі БК "Будівельник" з логотипом "РестовVратор", інша у формі "Lemniskata".

"Ми з партнерами з творчого об’єднання "Lemniskata" шукаємо нові форми, які можуть зацікавити глядача, - розповідає співорганізатор акції Микола Васильков, - Це перша спроба з баскетболом та шоубізнесом. Відомі люди повинні отримати фаховий майданчик, щоби використовувати своє ім'я на підтримку України, ми такий майданчик надаємо".

"Я із великим задоволенням погодився взяти участь у такій оригінальній акції. По-перше, ми зберемо допомогу, яка так необхідна зараз в Україні. А по-друге, перевіримо, наскільки вправні у баскетболі сучасні репери. Проти американських музикантів мені доводилося грати, а от з нашими вийду на майданчик уперше. Приємно буде скласти кампанію молодим баскетболістам Будівельника, клубу, за який я провів чудові сезони на початку кар'єри", - зізнався дворазовий чемпіон НБА Слава Медведенко.

Гроші від продажу квитків, а також від пожертв та проведення аукціонів підуть на задоволення потреб українців. Гра відбудеться у Варшаві 23 липня 2022 року у спорткомплексі Hala Sportowa "Koło". Квитки придбати можна на сайті події ТУТ.

Раніше ми повідомляли, що Медведенко виставив на благодійний аукціон свої чемпіонські персні.

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