Головне
Чемпіонат світу з легкої 2022 атлетики в цифрах і фактах
Сьогодні 16:58 199
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор
Сьогодні 15:26 1833
Бех-Романчук, Магучіх і Левченко: склад збірної України на чемпіонат світу
Сьогодні 13:57 1284
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України
Сьогодні 12:54 21590
Україна піднялась на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:04 9069
15 липня в США розпочинається чемпіонат світу: у перший день змагань на старт вийдуть 7 українських атлетів
Сьогодні 07:51 1815
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Вчора 21:39 4140
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Вчора 19:45 10704
Ярмолюк став гравцем англійського Брентфорда
Вчора 19:24 1157
Квитки на бій Усик - Джошуа II коштують астрономічні суми
Вчора 16:10 1670
Прямі трансляції

Провідні українські тренери попросили Гутцайта звільнити Квашу

Сьогодні 16:55 238 0
Великий скандал у стрибках у воду
Провідні українські тренери попросили Гутцайта звільнити Квашу
#Вадим Гутцайт, #Ілля Кваша

Джерело - Чемпіон.

Колектив провідних тренерів України зі стрибків у воду звернулися з проханням до Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта розглянути та допомогти у вирішенні ситуації, що склалися у відносинах між ними й головним тренером штатної національної збірної команди України Іллєю Квашею.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації України зі стрибків в воду.

У відкритому листі тренери наводять приклади, які шкодять не лише іміджу виду спорту, а й країни та міжнародній арені і це у той час, коли боротьба України і за Україну триває на всіх фронтах, у тому числі й спортивному.

Тренери просять захистити їх, спортсменів й дати спокійно працювати на благо рідної країни та звільнити Іллю Квашу від керівництва збірною, щоб не втратити з таким "новим" підходом ні досвідчених фахівців, ні спортсменів.

Повний текст листа можна прочитати на сайті федерації.

Коментарі ()
Популярне зараз
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор 1833
Поворознюк ногами побив диверсанта на Кіровоградщині ВІДЕО Поворознюк ногами побив диверсанта на Кіровоградщині ВІДЕО 5490
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 10704
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 21590
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 4140
Україна піднялась на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна піднялась на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 9069
Рекомендуємо
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 4816
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 87345
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 203688
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11786
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10816 2
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 23555 4