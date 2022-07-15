Провідні українські тренери попросили Гутцайта звільнити Квашу

Великий скандал у стрибках у воду

Джерело - Чемпіон.

Колектив провідних тренерів України зі стрибків у воду звернулися з проханням до Міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта розглянути та допомогти у вирішенні ситуації, що склалися у відносинах між ними й головним тренером штатної національної збірної команди України Іллєю Квашею.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації України зі стрибків в воду.

У відкритому листі тренери наводять приклади, які шкодять не лише іміджу виду спорту, а й країни та міжнародній арені і це у той час, коли боротьба України і за Україну триває на всіх фронтах, у тому числі й спортивному.

Тренери просять захистити їх, спортсменів й дати спокійно працювати на благо рідної країни та звільнити Іллю Квашу від керівництва збірною, щоб не втратити з таким "новим" підходом ні досвідчених фахівців, ні спортсменів.

Повний текст листа можна прочитати на сайті федерації.