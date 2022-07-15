Міжнародна федерація бобслею та скелетону відсторонила росіян від змагань

Джерело - Tribuna.com.
Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) відсторонила російських спортсменів від змагань під егідою організації.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Делегати Міжнародного конгресу з бобслею та скелетону в Лозанні проголосували за відсторонення всіх спортсменів Федерації бобслею Росії від участі в змаганнях.
Відсторонення діятиме до подальшого рішення.
Нагадаємо, що за відсторонення росіян від змагань боролися український скелетоніст Владислав Гераскевич та його батько й тренер Михайло Гераскевич.