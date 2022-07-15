Міжнародна федерація бобслею та скелетону відсторонила росіян від змагань

Відсторонення діятиме до подальшого рішення

Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) відсторонила російських спортсменів від змагань під егідою організації.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Делегати Міжнародного конгресу з бобслею та скелетону в Лозанні проголосували за відсторонення всіх спортсменів Федерації бобслею Росії від участі в змаганнях.

Відсторонення діятиме до подальшого рішення.

Нагадаємо, що за відсторонення росіян від змагань боролися український скелетоніст Владислав Гераскевич та його батько й тренер Михайло Гераскевич.