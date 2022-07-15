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Міжнародна федерація бобслею та скелетону відсторонила росіян від змагань

Сьогодні 16:40 118 0
Відсторонення діятиме до подальшого рішення
Міжнародна федерація бобслею та скелетону відсторонила росіян від змагань
#Владислав Гераскевич

Джерело - Tribuna.com.

Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) відсторонила російських спортсменів від змагань під егідою організації.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Делегати Міжнародного конгресу з бобслею та скелетону в Лозанні проголосували за відсторонення всіх спортсменів Федерації бобслею Росії від участі в змаганнях.

Відсторонення діятиме до подальшого рішення.

Нагадаємо, що за відсторонення росіян від змагань боролися український скелетоніст Владислав Гераскевич та його батько й тренер Михайло Гераскевич.

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