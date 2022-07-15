Ткач став бронзовим призером Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

Ярослав Ткач здобув бронзову медаль у скелелазінні (швидкість) на Всесвітніх іграх-2022, які тривають в американському Бірмінгемі.

Кваліфікацію 20-річний представник Кіровоградщини пройшов з другим часом. У чвертфіналі Ткач випередив інщого українця Даниїла Болдирєва, а в півфіналі поступився представнику Індонезії Кіромалу Хатібіну. У бронзовому фіналі Ткач здолав казахстанця Рішата Хаібулліна.

Чемпіоном став індонезієць Веддріг Леонардо.

У сьомий день змагань на Всесвітніх іграх українські спортсмени вибороли 6 медалей - 2 срібні та 4 бронзові.