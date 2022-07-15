Щербатюк здобув бронзову медаль Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

Черкащанин Роман Щербатюк виграв сутичку за третє місце в турнірі кікбоксерів на Всесвітніх іграх-2022 і приніс у скарбничку збірної України бронзову медаль.

У бронзовому фіналі в ваговій категорії +91 кг Щербатюк упевнено переміг фіна Піркку Суксі.

Таким чином, усі п'ятеро українських какібоксерів WAKO в дисципліні К1, які брали участь в змаганнях, їдуть додому з медалями: срібні медалі в Орфана Сананзаде та Віталія Дубіни, бронзові - у Дарини Іванової, Аліни Мартинюк і Романа Щербатюка.