Головне
15 липня в США розпочинається чемпіонат світу: у перший день змагань на старт вийдуть 7 українських атлетів
Сьогодні 07:51 939
Україна піднялась на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:04 8253
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Вчора 21:39 3473
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Вчора 19:45 10391
Ярмолюк став гравцем англійського Брентфорда
Вчора 19:24 1084
Квитки на бій Усик - Джошуа II коштують астрономічні суми
Вчора 16:10 1240
Щербачов: Найбільше від закриття Футболів постраждають колеги, які опиняться на вулиці
Вчора 12:54 563
Леоненко - про звільнення: Денисов після війни думатиме по-іншому
Вчора 11:09 2312
Невигадані історії війни. Він був у справжньому пеклі, а зараз бореться за медалі Всесвітніх ігор
Вчора 11:04 1224
Шахтар оголосив про призначення головного тренера
Вчора 10:23 1043
Прямі трансляції

Щербатюк здобув бронзову медаль Всесвітніх ігор-2022

Сьогодні 08:41 314 0
Щербатюк здобув бронзову медаль Всесвітніх ігор-2022
#Всесвітні ігри-2022

Джерело - Чемпіон.

Черкащанин Роман Щербатюк виграв сутичку за третє місце в турнірі кікбоксерів на Всесвітніх іграх-2022 і приніс у скарбничку збірної України бронзову медаль.

У бронзовому фіналі в ваговій категорії +91 кг Щербатюк упевнено переміг фіна Піркку Суксі.

Таким чином, усі п'ятеро українських какібоксерів WAKO в дисципліні К1, які брали участь в змаганнях, їдуть додому з медалями: срібні медалі в Орфана Сананзаде та Віталія Дубіни, бронзові - у Дарини Іванової, Аліни Мартинюк і Романа Щербатюка.

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу 22915
Україна піднялась на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна піднялась на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 8253
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 10391
Леоненко - про звільнення: Денисов після війни думатиме по-іншому Леоненко - про звільнення: Денисов після війни думатиме по-іншому 2312
"Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО "Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО 3642
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 3473
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 49970 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 39624
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 19775
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 7909 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 168883 3
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 47975