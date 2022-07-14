Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу

Світова першість відбудеться вперше за три роки: у 2020-2021 роках змагання не проводили через пандемію COVID-19.

У п’ятницю, 15 липня, в єгипетському Каїрі розпочнеться чемпіонат світу з фехтування.

Збірна України в Каїрі буде представлена в змаганнях на шаблі, шпазі та рапірі. Загалом на першість заявлені 24 українці - по 12 серед чоловіків та жінок.

Склад жіночої збірної з фехтування

Шабля: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька, Олена Вороніна;

Шпага: Інна Бровко, Влада Харькова, Яна Шемякіна, Юлія Свистіль;

Рапіра: Крістіна Петрова, Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Катерина Ченцова.

На чемпіонаті світу розіграють 12 комплектів нагород. Перший медальний фінал відбудеться в понеділок, 18 липня.