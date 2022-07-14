Росіян та білорусів відсторонили від міжнародних змагань із важкої атлетики

Джерело - Чемпіон.
Російські та білоруські спортсмени відсторонені від усіх змагань з важкої атлетики під егідою IWF і EWF.
Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
Представники країн-агресорів не зможуть взяти участь у чемпіонаті світу серед юніорів, чемпіонаті Європи, чемпіонаті світу серед юнаків та дівчат до 17 років, а також чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат до 15 та до 17 років. Окрім того, вони не матимуть права виступити і під нейтральними прапорами.
"У росії забрали право проводити ЧЄ серед юнаків та дівчат, який мав відбутися у 2022 році. Офіційні особи з рф та рб відсторонені від спортивних організацій, за винятком першого віцепрезидента EWF з росії. Над цим ми продовжуємо працювати", - відзначив Гутцайт.