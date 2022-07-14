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Росіян та білорусів відсторонили від міжнародних змагань із важкої атлетики

Сьогодні 18:12 243 0
Спортсмени, тренери і судді відсторонені від усіх змагань
Росіян та білорусів відсторонили від міжнародних змагань із важкої атлетики
#Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

Російські та білоруські спортсмени відсторонені від усіх змагань з важкої атлетики під егідою IWF і EWF.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

Представники країн-агресорів не зможуть взяти участь у чемпіонаті світу серед юніорів, чемпіонаті Європи, чемпіонаті світу серед юнаків та дівчат до 17 років, а також чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат до 15 та до 17 років. Окрім того, вони не матимуть права виступити і під нейтральними прапорами.

"У росії забрали право проводити ЧЄ серед юнаків та дівчат, який мав відбутися у 2022 році. Офіційні особи з рф та рб відсторонені від спортивних організацій, за винятком першого віцепрезидента EWF з росії. Над цим ми продовжуємо працювати", - відзначив Гутцайт.

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