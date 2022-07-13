Головне
Ярмоленко перейшов в Аль-Айн
Сьогодні 10:41 1209
Білоруських та російських спортсменів можуть позбавити Олімпіади-2024
Сьогодні 16:56 133
13 липня на Всесвітніх іграх-2022 змагатимуться 22 українські спортсмени
Сьогодні 16:16 145
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Сьогодні 15:09 8351
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка
Сьогодні 11:10 5656
12 липня на Всесвітніх іграх-2022 українці здобули дві медалі, але одну відібрали судді
Сьогодні 10:10 465
Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:52 5011
Ліон розгромив Динамо у другому контрольному поєдинку
Вчора 23:54 2733
Динамо переграло Ліон у першому спарингу
Вчора 20:56 2475
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули
Вчора 19:22 631
Прямі трансляції

Білоруських та російських спортсменів можуть позбавити Олімпіади-2024

Сьогодні 16:56 133 0
Олімпіада відбудеться у Парижі 26 липня - 11 серпня 2024 року
Білоруських та російських спортсменів можуть позбавити Олімпіади-2024

Джерело - theguardian.com.

Російських та білоруських спортсменів з великою ймовірністю можуть не допустити до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Про це заявив колишній президент Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) Крейг Ріді.

Вся справа у санкціях. Так, ще наприкінці лютого МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям усувати від змагань білорусів та росіян через ситуацію в Україні. Багато федерацій так і вчинили. Крім того, з росії були перенесені до інших країн турніри, які раніше планувалося проводити до РФ.

Оскільки приблизно за два роки до ОІ стартують відбіркові турніри, федерації можуть мати справу з реальною проблемою.

Федерації мають чітку інструкцію (вони погодилися з нею) про те, що не слід запрошувати брати участь у кваліфікаціях росіян і білорусів.

Олімпійські ігри у столиці Франції стартують 26 липня, а фінішують 11 серпня 2024 року.

Раніше Європейський союз настільного тенісу не допустив росіян та білорусів до участі в міжнародних турнірах.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо переграло Ліон у першому спарингу Динамо переграло Ліон у першому спарингу 2475
Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна опустилася на четверте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 5011
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 8351
"Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова "Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова 6942
Ліон розгромив Динамо у другому контрольному поєдинку Ліон розгромив Динамо у другому контрольному поєдинку 2733
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка 5656
Рекомендуємо
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68868 5
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72589 2
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 43664
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 222521 5
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 6309
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 631