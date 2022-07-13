Білоруських та російських спортсменів можуть позбавити Олімпіади-2024

Олімпіада відбудеться у Парижі 26 липня - 11 серпня 2024 року

Російських та білоруських спортсменів з великою ймовірністю можуть не допустити до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Про це заявив колишній президент Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) Крейг Ріді.

Вся справа у санкціях. Так, ще наприкінці лютого МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям усувати від змагань білорусів та росіян через ситуацію в Україні. Багато федерацій так і вчинили. Крім того, з росії були перенесені до інших країн турніри, які раніше планувалося проводити до РФ.

Оскільки приблизно за два роки до ОІ стартують відбіркові турніри, федерації можуть мати справу з реальною проблемою.

Федерації мають чітку інструкцію (вони погодилися з нею) про те, що не слід запрошувати брати участь у кваліфікаціях росіян і білорусів.

Олімпійські ігри у столиці Франції стартують 26 липня, а фінішують 11 серпня 2024 року.

Раніше Європейський союз настільного тенісу не допустив росіян та білорусів до участі в міжнародних турнірах.