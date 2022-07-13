Запусти Javelin у військовий корабель – стань генералом у новій грі!

Знищуй ворожу техніку – отримуй бойовий досвід та бонуси

Джерело - Чемпіон.

У Parimatch Casino з'явилася нова гра - Javelin X. Тепер кожен може перевірити, як це керувати переносним ракетним комплексом і вражати різні види техніки.

Візуально гра схожа на рулетку. На ігровому полі знаходиться 53 одиниці техніки, розставленої у формі кільця. Кожні 15 секунд кільце з технікою обертається, після чого випадково обрана ціль знищується. Можна вразити чотири різні види техніки: бобіки, танки, гелікоптери і, звичайно, військовий корабель, який особливо добре горить.

Можна знищувати по одному ворожому об'єкту або вибрати відразу кілька цілей. Чим потужніша техніка вражена, тим більший виграш.

А ще, більше техніки знищуєш – більшого бойового досвіду отримуєш, а за нього і військові звання дають. Так можна і до генерала "дослужитися" та отримати окремий бонус.

Готовий зменшити технічні запаси ворога? Тоді твій Javelin заряджений шукати потрібну ціль за посиланням.