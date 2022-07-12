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Феттель: Рішення щодо продовження кар’єри ще не прийняте

Вчора 23:30 118 0
Пілот Астон Мартін може завершити виступи в Ф-1
Феттель: Рішення щодо продовження кар’єри ще не прийняте
#Астон Мартін, #Формула 1, #Себастян Феттель

Джерело - Daily Express.

Чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель може завершити кар'єру в кінці сезону.

Про це він розповів порталу Daily Express.

"Рішення ще не прийняте, але найближчими тижнями я розмірковуватиму над цим. Усе залежить від того, в якому напрямку розвиватиметься машина, який потенціал я побачу у команді. Я кілька разів наголошував на тому, що хочу боротися за очки, але також і за перемоги. В іншому випадку ганятися не так весело".

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"У найближчі тижні мені разом із сім’єю доведеться визначитися, наскільки реалістичними є такі цілі, чи достатньо енергії залишилося в мені, щоб продовжити розвиватися разом з командою", - сказав Феттель.

Контракт чотириразового чемпіона світу з Астон Мартін спливає наприкінці сезону.

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