Феттель: Рішення щодо продовження кар’єри ще не прийняте

Чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель може завершити кар'єру в кінці сезону.

Про це він розповів порталу Daily Express.

"Рішення ще не прийняте, але найближчими тижнями я розмірковуватиму над цим. Усе залежить від того, в якому напрямку розвиватиметься машина, який потенціал я побачу у команді. Я кілька разів наголошував на тому, що хочу боротися за очки, але також і за перемоги. В іншому випадку ганятися не так весело".