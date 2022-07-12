Феттель: Рішення щодо продовження кар’єри ще не прийняте

Джерело - Daily Express.
Чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель може завершити кар'єру в кінці сезону.
Про це він розповів порталу Daily Express.
"Рішення ще не прийняте, але найближчими тижнями я розмірковуватиму над цим. Усе залежить від того, в якому напрямку розвиватиметься машина, який потенціал я побачу у команді. Я кілька разів наголошував на тому, що хочу боротися за очки, але також і за перемоги. В іншому випадку ганятися не так весело".
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"У найближчі тижні мені разом із сім’єю доведеться визначитися, наскільки реалістичними є такі цілі, чи достатньо енергії залишилося в мені, щоб продовжити розвиватися разом з командою", - сказав Феттель.
Контракт чотириразового чемпіона світу з Астон Мартін спливає наприкінці сезону.