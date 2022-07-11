Формула-1: Особистий залік пілотів

Леклер скоротив відставання від Ферстаппена

Джерело - Чемпіон.

Гонщик Феррарі Шарль Леклер піднявся на друге місце в особистому заліку Формули-1.

Леклер очолював чемпіонат на початку сезону, після чого опустився на другу, а потім і на третю позицію.

Після перемоги на Гран-прі Австрії монегаск обігнав пілота Ред Булл Серхіо Переса. Леклер відстає від лідера сезону Макса Ферстаппена на 38 очок та випереджає Переса на 19 балів.

Особистий залік пілотів сезону-2022:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 208 очок

2. Шарль Леклер (Феррарі) - 170

3. Серхіо Перес (Ред Булл) - 151

4. Карлос Сайнс (Феррарі) - 133

5. Джордж Расселл (Мерседес) - 128

6. Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 109

7. Ландо Норріс (МакЛарен) - 64

8. Естебан Окон (Альпін) - 52

9. Валттері Боттас (Альфа Ромео) - 46

10. Фернандо Алонсо (Альпін) - 29