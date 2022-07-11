Формула-1: Особистий залік пілотів

Джерело - Чемпіон.
Гонщик Феррарі Шарль Леклер піднявся на друге місце в особистому заліку Формули-1.
Леклер очолював чемпіонат на початку сезону, після чого опустився на другу, а потім і на третю позицію.
Після перемоги на Гран-прі Австрії монегаск обігнав пілота Ред Булл Серхіо Переса. Леклер відстає від лідера сезону Макса Ферстаппена на 38 очок та випереджає Переса на 19 балів.
Особистий залік пілотів сезону-2022:
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 208 очок
2. Шарль Леклер (Феррарі) - 170
3. Серхіо Перес (Ред Булл) - 151
4. Карлос Сайнс (Феррарі) - 133
5. Джордж Расселл (Мерседес) - 128
6. Льюїс Гамільтон (Мерседес) - 109
7. Ландо Норріс (МакЛарен) - 64
8. Естебан Окон (Альпін) - 52
9. Валттері Боттас (Альфа Ромео) - 46
10. Фернандо Алонсо (Альпін) - 29