Україна виборола найбільшу кількість медалей за три дні Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.
Після третього змагального дня XI Всесвітніх ігор-2022 збірна України посідає 3-е місце в медальному заліку, маючи в доробку найбільшу кількість нагород - 22.
10 липня українські атлети завоювали на аренах Бірмінгема 5 медалей. Олексій Бичков і Іванна Березовська принесли до скарбнички нагороди найвищої проби, а Тетяна Мельник, Світлана Ярьомка та Олександр Вересюк вибороли бронзу.
Лідірує в медальному заліку Німеччина - 9 золотих, 1 срібна та 4 бронзові. На другій сходинці розташувалася Колумбія - 8 золотих, 7 срібних і 3 бронзові.
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Медальний залік
На Всесвітніх іграх-2017 збірна України посіла 5-те місце в медальному заліку.