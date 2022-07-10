Новіков вдруге поспіль виграв Strongman Classic

Джерело - Чемпіон.

Український стронгмен Олексій Новіков став чемпіоном Strongman Classic 2022.

На турнірі в Лондоні він набрав 54 в загальному заліку - на 12 більше, ніж у срібного призера Мітчелла Гупера з Канади. Бронзу взяв американець Еван Сінглтон.

Новіков вигравав Strongman Classic минулого року та тепер є дворазовим чемпіоном. У змаганнях п’ять етапів - підіймання дамблу, ворота Геркулеса, прогулянка фермера, тяга акселя та підіймання каменів на п’єдестали.

"Найкраще поздоровлення для мене - це донат для пацанів", - прокоментував Новіков перемогу в інстаграмі та додав реквізити для пожертвування.