Новіков вдруге поспіль виграв Strongman Classic

Джерело - Чемпіон.
Український стронгмен Олексій Новіков став чемпіоном Strongman Classic 2022.
На турнірі в Лондоні він набрав 54 в загальному заліку - на 12 більше, ніж у срібного призера Мітчелла Гупера з Канади. Бронзу взяв американець Еван Сінглтон.
Новіков вигравав Strongman Classic минулого року та тепер є дворазовим чемпіоном. У змаганнях п’ять етапів - підіймання дамблу, ворота Геркулеса, прогулянка фермера, тяга акселя та підіймання каменів на п’єдестали.
"Найкраще поздоровлення для мене - це донат для пацанів", - прокоментував Новіков перемогу в інстаграмі та додав реквізити для пожертвування.
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