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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 10 липня

Сьогодні 08:24 293 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 10 липня

Джерело - Генеральний штаб ЗСУ.

Слава Україні! Розпочалася сто тридцять сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках змін у діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей не відзначається. 

На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли поблизу Бачівська, Миропілля, Володимирівки, Вовківки і Волфиного. Неподалік двох останніх завдав ще й авіаударів. Вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на недопущенні просування наших військ. 

Здійснив обстріли з артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине, Іванівка, Дементіївка, Соснівка, Рубіжне та Слатине. Авіаудар зафіксовано поблизу Верхнього Салтова. З території Бєлгородської області окупантами завдано ракетного удару по місту Харкову крилатою ракетою типу “Іскандер”.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов.

Противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не проводив. Відзначено переміщення окремих підрозділів в район Білогорівки. Здійснював обстріли із мінометів, ствольної артилерії та танків в районах населених пунктів Сіверськ, Переїзне, Григорівка, Верхньокам’янське та Білогорівка. Завдав авіаударів неподалік Слов’янська, Сіверська і Серебрянки. 

На Бахмутському напрямку активних дій окупанти не проводили. Ворожі обстріли фіксувалися в в районах населених пунктів Вершина, Зайцеве, Покровське, Веселе, Івано-Дар’ївка та Вуглегірської ТЕС. Авіаційних ударів завдано неподалік Берестового та Спірного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, з метою сковування, противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Опитне, Авдіївка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Комар, Гуляйполе, Оріхів, Малі Щербаки та Полтавка. Завдав авіаційних ударів в районах Кам’янки, Малих Щербаків та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу Сил оборони України. Обстріляв із ствольної артилерії райони Лозового, Посад Покровського, Українки, Партизанського, Любомирівки, Кобзарців та Широкого.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує до трьох носіїв високоточної зброї.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали два удари по командних пунктах, скупченню техніки та  польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Втрати російських окупантів уточнюються.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

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