Романчук фінішував 7-м на дистанції 10 км на турнірі в Парижі

Джерело - Чемпіон.
Український плавець Михайло Романчук взяв участь у турнірі в Парижі на відкритій воді.
На дистанції 10 км показав 7-й час, програвши переможцю Грегоріо Пальтріньєрі 10,2 секунди.
Це був третій виступ Романчука на 10 км у кар’єрі. До цього він мав 5-й результат на турнірі в Жироні цьогоріч, а на ЧС-2022 фінішував 6-м, коли поступився тому ж Пальтріньєрі 44 секунди.
Турнір з плавання на відкритій воді
Париж (Франція)
Заплив на 10 км
9 липня
1. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) - 1:51:37.85
2. Крістоф Разовські (Угорщина) - 1:51:38.98
3. Ніколас Сломан (Австралія) - 1:51:41.95
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7. Михайло Романчук (Україна) - 1:51:48.12