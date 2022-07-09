Романчук фінішував 7-м на дистанції 10 км на турнірі в Парижі

Українець вперше виступив після ЧС-2022 з водних видів спорту

Джерело - Чемпіон.

Український плавець Михайло Романчук взяв участь у турнірі в Парижі на відкритій воді.

На дистанції 10 км показав 7-й час, програвши переможцю Грегоріо Пальтріньєрі 10,2 секунди.

Це був третій виступ Романчука на 10 км у кар’єрі. До цього він мав 5-й результат на турнірі в Жироні цьогоріч, а на ЧС-2022 фінішував 6-м, коли поступився тому ж Пальтріньєрі 44 секунди.

Турнір з плавання на відкритій воді

Париж (Франція)

Заплив на 10 км

9 липня

1. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) - 1:51:37.85

2. Крістоф Разовські (Угорщина) - 1:51:38.98

3. Ніколас Сломан (Австралія) - 1:51:41.95

...

7. Михайло Романчук (Україна) - 1:51:48.12