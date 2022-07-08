Головне
Легендарна Соловйова та незрівнянна Терлюга вступають в боротьбу за медалі XI Всесвітніх ігор
Сьогодні 15:18 424
Кіченок та Остапенко програли у півфіналі парного Вімблдона
Сьогодні 17:24 173
Під Донецьком загинув борець Пастух
Сьогодні 16:39 294
XI Всесвітні Ігри - 2022: повний розклад виступу українських спортсменів
Сьогодні 16:01 1295
Всесвітні ігри - головні спортивні змагання чотириріччя з неолімпійських видів спорту: факти та цифри
Сьогодні 10:34 357
Ісмаїлі готується покинути Шахтар
Сьогодні 09:25 457
Ломаченко готовий відновити кар'єру
Сьогодні 08:38 1033
Гол Філіппова допоміг Ризі виграти Деррі Сіті в Лізі конференій
Вчора 23:51 330
Надаль знявся з Вімблдону
Вчора 21:49 648
Збірна України поступилася Іспанії у кваліфікації ЧС-2023
Вчора 20:58 1023
Прямі трансляції

Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 8 липня

Сьогодні 18:55 155 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18 годину 8 липня

Джерело - Генеральний штаб ЗСУ.

Слава Україні! Триває сто тридцять п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь ведуть розвідку, посилюють заходи протидії технічним засобам розвідки, насамперед БпЛА. На території цієї країни продовжено дію закриття повітряного простору над південною частиною країни до 7 жовтня поточного року. Заборона на польоти цивільних повітряних суден діє з 24 лютого поточного року. 

На Сіверському напрямку ворог без особливих змін.

На Харківському напрямку противник веде оборонні дії та намагається покращити тактичне положення в окремих районах. Обстрілював із ствольної та реактивної артилерії околиці та місто Харків, а також райони населених пунктів Уди, Дементіївка, Леб’яже, Піщане, Замулівка, Петрівка, Питомник, Мосьпанове, Коробочкине, Слатине, Світличне, Шевелівка, Перемога, Верхній Салтів, Нове та Байрак. Неподалік Дементіївки наші захисники двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад. Противник завдав авіаудару в поблизу Петрівки.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища. Наступальні дії ворога в районі населеного пункту Богородичне, в результаті вогневого ураження,  захлинулися. Окупанти, з втратами, відійшли.

На Краматорському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов’янськ та Крива Лука. Авіаудар зафіксовано поблизу Тетянівки.

Сили оборони України завдали потужного вогневого ураження по позиціях противника в районі Верхньокам’янського, чим змусили підрозділи ворога відійти від населеного пункту.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Здійснив авіаудари неподалік Берестового і Покровського.

За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти безуспішно намагалися вести наступ у районах населених пунктів Спірне та Івано-Дар’ївка. Зазнали втрат та відійшли. 

Тривають бої поблизу Веселої Долини. 

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Новоандріївки. 

На Південнобузькому напрямку підрозділи противника намагалися вести наступальні дії в районі населеного пункту Велике Артакове. Українські воїни швидко придушили цю спробу та відігнали окупантів. Зберігається велика загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону. 

Корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання в акваторії Чорного та Азовського морів, триває блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко готовий відновити кар'єру Ломаченко готовий відновити кар'єру 1033
XI Всесвітні Ігри - 2022: повний розклад виступу українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: повний розклад виступу українських спортсменів 1295
Вісім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу Вісім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу 3785
Захисник Манчестер Сіті близький до переходу у Челсі Захисник Манчестер Сіті близький до переходу у Челсі 702
Ретро дня: динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкують перемогу над росією ВІДЕО Ретро дня: динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкують перемогу над росією ВІДЕО 1599
Збірна України поступилася Іспанії у кваліфікації ЧС-2023 Збірна України поступилася Іспанії у кваліфікації ЧС-2023 1023
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 39475
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7219
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15922 12
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 19655
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 19181 2
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 15921 1