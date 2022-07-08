Головне
Легендарна Соловйова та незрівнянна Терлюга вступають в боротьбу за медалі XI Всесвітніх ігор
Сьогодні 15:18 424
Кіченок та Остапенко програли у півфіналі парного Вімблдона
Сьогодні 17:24 173
Під Донецьком загинув борець Пастух
Сьогодні 16:39 294
XI Всесвітні Ігри - 2022: повний розклад виступу українських спортсменів
Сьогодні 16:01 1295
Всесвітні ігри - головні спортивні змагання чотириріччя з неолімпійських видів спорту: факти та цифри
Сьогодні 10:34 357
Ісмаїлі готується покинути Шахтар
Сьогодні 09:25 457
Ломаченко готовий відновити кар'єру
Сьогодні 08:38 1033
Гол Філіппова допоміг Ризі виграти Деррі Сіті в Лізі конференій
Вчора 23:51 330
Надаль знявся з Вімблдону
Вчора 21:49 648
Збірна України поступилася Іспанії у кваліфікації ЧС-2023
Вчора 20:58 1023
Прямі трансляції

Верняєв: Настав час вчити українську мову

Сьогодні 19:25 476 0
Український гімнаст найняв репетитора
Верняєв: Настав час вчити українську мову
#Олег Верняєв

Джерело - FootballHub.

Чемпіон Олімпійських ігор 2016 Олег Верняєв після початку повномасштабної війни з росією почав посилено вивчати українську мову.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я зараз вчу українську мову. Я хотів спробувати українською інтерв'ю дати, але я ще не готовий, не хочу сильно перекручувати, мені потрібно позайматися. Я вже з репетитором працюю, уроки роблю. Сподіваюся, найближчим часом я вже буду спокійно розмовляти українською мовою.

Актуально: Верняєв: Вірю, що зможу відвідати рідний український Донецьк

Як англійську люди вчать, так я зараз українську. Цікаво. Згадуєш шкільні роки. Ну і я вважаю, що час настав. Особливо зараз. Зрозуміло, не зловтішатися, не перегинати, але українську мову потрібно знати", - зазначив Верняєв.

Коментарі ()
Популярне зараз
XI Всесвітні Ігри - 2022: повний розклад виступу українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: повний розклад виступу українських спортсменів 1295
Ломаченко готовий відновити кар'єру Ломаченко готовий відновити кар'єру 1033
Збірна України поступилася Іспанії у кваліфікації ЧС-2023 Збірна України поступилася Іспанії у кваліфікації ЧС-2023 1023
Ретро дня: динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкують перемогу над росією ВІДЕО Ретро дня: динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкують перемогу над росією ВІДЕО 1599
Вісім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу Вісім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу 3785
Захисник Манчестер Сіті близький до переходу у Челсі Захисник Манчестер Сіті близький до переходу у Челсі 702
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 21080
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8232 5
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 19181 2
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20589 3
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3146 2
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 30651 2