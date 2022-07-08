Джерело - FootballHub.
Чемпіон Олімпійських ігор 2016 Олег Верняєв після початку повномасштабної війни з росією почав посилено вивчати українську мову.
Про це заявив сам спортсмен.
"Я зараз вчу українську мову. Я хотів спробувати українською інтерв'ю дати, але я ще не готовий, не хочу сильно перекручувати, мені потрібно позайматися. Я вже з репетитором працюю, уроки роблю. Сподіваюся, найближчим часом я вже буду спокійно розмовляти українською мовою.
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Як англійську люди вчать, так я зараз українську. Цікаво. Згадуєш шкільні роки. Ну і я вважаю, що час настав. Особливо зараз. Зрозуміло, не зловтішатися, не перегинати, але українську мову потрібно знати", - зазначив Верняєв.