Український гімнаст найняв репетитора

Джерело - FootballHub.

Чемпіон Олімпійських ігор 2016 Олег Верняєв після початку повномасштабної війни з росією почав посилено вивчати українську мову.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я зараз вчу українську мову. Я хотів спробувати українською інтерв'ю дати, але я ще не готовий, не хочу сильно перекручувати, мені потрібно позайматися. Я вже з репетитором працюю, уроки роблю. Сподіваюся, найближчим часом я вже буду спокійно розмовляти українською мовою.

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