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Favbet Foundation придбав два автомобілі для українських військових

Сьогодні 13:43 139 0
Favbet Foundation придбав та відправив на передову два автомобілі для українських військових. Про це повідомляє прес-служба фонду.
Favbet Foundation придбав два автомобілі для українських військових

Зважаючи на потреби в зоні бойових дій, разом з авто до підрозділів було передано додаткове спорядження для зброї, що допомагає більш єфективно боротись з російськими окупантами: глушники, коліматорні та тепловізорні приціли, кронштейни для їх кріплення, буфери віддачі та активні навушники.

Одну з машин – мікроавтобус – отримали військові, що захищають країну в районі міста Бахмут на Донеччині. До підрозділу збройних сил на Харківщині відправили пікап, додаткове спорядження для якого допомогли зібрати родичі військових та мешканці Блиставицької громади.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд запроваджує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Зокрема, вже перераховано на потреби Збройних сил України напряму та через благодійні організації понад 4 мільйони гривень, передано 5 тонн пального, закуплено три машини швидкої допомоги для миколаївських медиків та два броньовані авто для фронту. Щомісяця з жовтня 2021 року Фонд перераховує 100 000 гривень для реабілітації воїнів.

У Загребі (Хорватія) відкрито Центр адаптації для переселенців з України з метою безкоштовного вивчення хорватської та англійської мов, надання психологічної підтримки та гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, співробітники компанії Favbet робозробили сайт для пошуку зниклих та евакуйованих finders.in.ua. Його база містить дані про понад 50 000 українців, яких розшукують рідні.

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