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Романчук: Були думки кинути плавання

Сьогодні 16:32 174 0
Український плавець міг завершити кар'єру
Романчук: Були думки кинути плавання
#Михайло Романчук

Джерело - Суспільне.

Український плавець та призер Олімпіади-2020 Михайло Романчук міг завершити кар’єру.

Про це він розповів Суспільному.

"Я більше задоволений результатом на ЧС, бо рік видався надзвичайно складний. Спочатку одна хвороба - проблеми зі здоров’ям, після нового року я другий раз захворів з температурою під 39, і потім у лютому почалася війна і я також зупиняв тренування. Тобто я сезон починав три рази".

  АктуальноРоманчук виграв бронзу Чемпіонату світу на відкритій воді

"У деякі моменти навіть були думки кинути плавання. Тому, що воно якось все взагалі не складалося. Скажу, що чемпіонат світу склався досить непогано, як для спортсмена, який роздумував завершити свою кар’єру", - сказав Романчук.

Також, Романчук з рекордом України здобув бронзу на чемпіонаті світу-2022.

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