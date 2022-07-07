Романчук: Були думки кинути плавання

Український плавець міг завершити кар'єру

Джерело - Суспільне.

Український плавець та призер Олімпіади-2020 Михайло Романчук міг завершити кар’єру.

Про це він розповів Суспільному.

"Я більше задоволений результатом на ЧС, бо рік видався надзвичайно складний. Спочатку одна хвороба - проблеми зі здоров’ям, після нового року я другий раз захворів з температурою під 39, і потім у лютому почалася війна і я також зупиняв тренування. Тобто я сезон починав три рази".

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"У деякі моменти навіть були думки кинути плавання. Тому, що воно якось все взагалі не складалося. Скажу, що чемпіонат світу склався досить непогано, як для спортсмена, який роздумував завершити свою кар’єру", - сказав Романчук.

Також, Романчук з рекордом України здобув бронзу на чемпіонаті світу-2022.