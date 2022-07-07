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IEM COLOGNE 2022 – ТОП-турнір з CS:GO! Заряджай на улюблену команду!

Сьогодні 11:29 174 0
IEM COLOGNE 2022 – ТОП-турнір з CS:GO! Заряджай на улюблену команду!

Джерело - Чемпіон.

7 липня розпочинається груповий етап видовищного турніру з CS:GO –  IEM COLOGNE 2022. У німецькому Кьольні зустрінуться 24 команди, щоб визначити найсильнішу та розподілити призовий фонд 1 млн доларів! 

Нещодавні переможці Бласту – команда Navi розпочне свою участь в турнірі сьогодні о 17:00 з зустрічі з MOUZ у групі А. Доволі непоганий суперник, та все ж аналітики Parimatch оцінюють шанси Navi на перемогу у 60%. 

До речі, нещодавно Олександр s1mple Костильов був номінований на премію "Людина року в кіберспорті", а новачок в команді “Народжених перемагати” Віктор sdy Оруджев вже став улюбленцем багатьох вболівальників. Чи захистять NaVi у новому складі статус чемпіонів? 

Зроби власний прогноз та додавай драйву до перегляду IEM Cologne 2022 разом з Parimatch. Заряджай на ТОП-турнір з CS:GO та забирай бонус 2500 грн для нових гравців!

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