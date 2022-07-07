Студентська збірна України з футзалу зіграє на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча студентська збірна України з футзалу готується до чемпіонату світу-2022, який з 18 по 24 липня проходитиме у Португалії.
Зараз команда проводить збір у Тячеві, який триватиме до 14 липня, а після того вирушить на світову першість.
Склад студентської збірної України
Воротарі: Олександр Сухов, Назар Войтович
Універсали: Даниіл Абакшин, Владислав Завертаний, Мар'ян Масевич, Андрій Мельник, Володимир Буньо, Назар Швед, Ігор Марциняк, Віталій Радевич, Андрій Теряєв.
Тренери: Олександр Косенко, Валерій Легчанов
Після завершення основного раунду юнацького Євро-2022 до збірної приєднається Ростислав Семенченко.