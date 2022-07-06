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Олімпійська чемпіонка Рохас не виступить на ЧС-2022 у стрибках у довжину

Сьогодні 11:39 148 0
Турнір відбудеться з 15 по 24 липня
Олімпійська чемпіонка Рохас не виступить на ЧС-2022 у стрибках у довжину
#Юлімар Рохас

Джерело - Tribuna.com.

Олімпійська чемпіонка у потрійному стрибку Юлімар Рохас не виступить у стрибках у довжину на чемпіонаті світу-2022, який пройде в американському Юджині.

Про це повідомляє Reuters.

Венесуелка пропустить старт через неправильне взуття, в якому вона подолала відбір.

Рохас відібралася на турнір зі стрибків у довжину з результатом 6,93 м. Пізніше виявилося, що спортсменка виступала у черевиках для потрійного стрибка, що заборонено правилами. Її результат було анульовано.

Спортсменка хотіла виконати кваліфікаційний норматив на інших змаганнях вже у правильному взутті, але їй завадила травма.

Тепер Рохас виступить на ЧС-2022 лише у потрійному стрибку.

Україну на ЧС у стрибках у довжину представить Марина Бех-Романчук. Турнір відбудеться з 15 по 24 липня.

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