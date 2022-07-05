Європейський союз дзюдо продовжив відсторонення росіян

Джерело - EJU.

Європейський союз дзюдо продовжив відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань під своєю егідою.

Про це повідомляє EJU.

Відповідне рішення було прийнято під час засідання Виконавчого комітету організації.

Також було повідомлено про закриття московського офісу організації. Відтепер усі фінансові операції здійснюються головним офісом EJU у Відні.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам та білорусам повернутися до змагань як нейтральним атлетам.

Українська збірна заявила, що бойкотуватиме змагання під егідою організації.