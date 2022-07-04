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Українка вперше увійшла до технічного комітету FINA зі стрибків у воду

Сьогодні 22:11 103 0
Кандидатуру Сорокіної подавала українська федерація
Українка вперше увійшла до технічного комітету FINA зі стрибків у воду
#Анна Сорокіна

Джерело - uadiving.org.

Віцепрезидентка Федерації України зі стрибків Анна Сорокіна увійшла до техкому FINA підкомітету з проведення змагань зі стрибків у воду.

Про це повідомляє пресслужба Федерації України зі стрибків у воду.

Український представник вперше увійшов до технічного комітету FINA. Кандидатуру Сорокіної подавала українська федерація.

Сорокіна - бронзова призерка Олімпійських ігор, заступниця голови техкому Європейської ліги плавання.

Нагадаємо Середа та Лискун виграли срібло чемпіонату світу у стрибках у воду.

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