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Гераскевич: Росіяни повинні бути відсторонені від змагань, поки не виплатять репарації

Сьогодні 20:09 147 0
Гераскевич: Росіяни повинні бути відсторонені від змагань, поки не виплатять репарації
#Владислав Гераскевич

Джерело - The Guardian.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич поділився думками про війну в Україні.

"Настав час для всіх видів спорту заборонити російських спортсменів, поки не закінчиться війна. Це повне божевілля, що вони виступають, поки ми страждаємо.

Росія завжди використовувала спорт для пропаганди. Але тепер спорт також використовується для пропаганди війни.

Звідки у російських спортсменів гроші? Від уряду. І вони представляють свою країну навіть без прапора - під своїм іменем. Усі знають, що це Росія. 

У багатьох олімпійських видах спорту російські спортсмени також є солдатами. Отже, вони члени російської армії – армії, яка зараз атакує Україну.

На мій погляд, усі російські спортсмени повинні бути відсторонені від міжнародних спортивних змагань, поки їхня армія не покине територію України - і поки вони не виплатять репарації, щоб усі спортивні споруди можна було відбудувати. 

Правда в тому, що протягом наступних 10 років Україна буде відкинута назад у спорті. У багатьох містах наша спортивна інфраструктура зруйнована. Наші діти не зможуть тренуватися. 

Російські спортсмени можуть тренуватися і змагатися у звичайному режимі. Як це може бути правильним?

Жоден російський спортсмен не надіслав мені повідомлення, щоб запитати, чи я в порядку, чи я ще живий. Навіть серед тих, кого я добре знаю по трасі. І ніхто з них не виступав проти війни. Вони або мовчать, або підтримують. 

Деякі молоді російські бобслеїсти навіть надіслали мені повідомлення, що хочуть скинути бомбу на мій будинок. Я не можу цього зрозуміти, адже ці люди знають мене особисто.

Дайте нам силу, щоб зупинити цю війну та принести мир у світ", - сказав Гераскевич.

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