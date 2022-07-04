Збірна України вперше в історії виграла медальний залік юніорського чемпіонату Європи з боротьби

Джерело - suspilne.media.
Збірна України успішно завершила юніорський чемпіонат Європи з боротьби серед спортсменів до 20 років, що відбувся у Римі.
За підсумками виступів у трьох дисциплінах – жіночій, вільній і греко-римській боротьбі – українська команда вперше в історії виграла медальний залік подібних змагань.
"Синьо-жовті" завоювали 16 медалей: 6 золотих, 2 срібні та 8 бронзових. Найкращі результати показала жіноча збірна, в якої на рахунку вісім медалей і одразу чотири перемоги. Титули чемпіонок Європи вибороли Олександра Хоменець, Юлія Лесковець, Марина Скобельська та Ірина Заблоцька.
Медалі України на Євро U20 з боротьби
Жіноча боротьба
"Золото": Олександра Хоменець (57 кг), Юлія Лесковець (59 кг), Марина Скобельська (65 кг), Ірина Заблоцька (72 кг).
"Срібло": Марія Орлевич (76 кг).
"Бронза": Наталя Клівчуцька (53 кг), Альбіна Рілля (55 кг), Ірина Бондар (62 кг).
Вільна боротьба
"Золото": Микита Зубаль (65 кг).
"Срібло": Іван Примаченко (97 кг).
"Бронза": Вадим Цуркан (74 кг), Назар Додь (86 кг), Денис Сагалюк (92 кг).
Греко-римська боротьба
"Золото": Михайло Вишнивецький (130 кг).
"Бронза": Олег Халілов (63 кг), Руслан Абдієв (82 кг).
Євро-2022 U20 з боротьби - Медальний залік