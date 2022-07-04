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Збірна України вперше в історії виграла медальний залік юніорського чемпіонату Європи з боротьби

Сьогодні 11:24 257 0
Команда здобула 16 медалей
Збірна України вперше в історії виграла медальний залік юніорського чемпіонату Європи з боротьби

Джерело - suspilne.media.

Збірна України успішно завершила юніорський чемпіонат Європи з боротьби серед спортсменів до 20 років, що відбувся у Римі.

За підсумками виступів у трьох дисциплінах – жіночій, вільній і греко-римській боротьбі – українська команда вперше в історії виграла медальний залік подібних змагань.

"Синьо-жовті" завоювали 16 медалей: 6 золотих, 2 срібні та 8 бронзових. Найкращі результати показала жіноча збірна, в якої на рахунку вісім медалей і одразу чотири перемоги. Титули чемпіонок Європи вибороли Олександра Хоменець, Юлія Лесковець, Марина Скобельська та Ірина Заблоцька.

Медалі України на Євро U20 з боротьби

Жіноча боротьба

"Золото": Олександра Хоменець (57 кг), Юлія Лесковець (59 кг), Марина Скобельська (65 кг), Ірина Заблоцька (72 кг).

"Срібло": Марія Орлевич (76 кг).

"Бронза": Наталя Клівчуцька (53 кг), Альбіна Рілля (55 кг), Ірина Бондар (62 кг).

Вільна боротьба

"Золото": Микита Зубаль (65 кг).

"Срібло": Іван Примаченко (97 кг).

"Бронза": Вадим Цуркан (74 кг), Назар Додь (86 кг), Денис Сагалюк (92 кг).

Греко-римська боротьба

"Золото": Михайло Вишнивецький (130 кг).

"Бронза": Олег Халілов (63 кг), Руслан Абдієв (82 кг).

Євро-2022 U20 з боротьби - Медальний залік 

1. Україна – 6+2+8 (16)
2. Азербайджан – 5+2+6 (13)
3. Вірменія – 4+2+3 (9)
4. Грузія – 3+6+4 (13)
5. Туреччина – 3+3+11 (17)
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