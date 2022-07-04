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МОК потроїть бюджет фонду допомоги українським спортсменам

Сьогодні 08:39 166 0
Томаса Баха приїхав в Україну, щоб продемонструвати як моральну, так і практичну підтримку українським спортсменам.
МОК потроїть бюджет фонду допомоги українським спортсменам
#Бах, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Чемпіон.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) збирається збільшити бюджет фонду на підтримку українських спортсменів з 2,5 млн до 7,5 млн доларів.

Про це президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"МОК збільшить фонд підтримки українських спортсменів з 2,5 до 7,5 мільйонів доларів. Ми виступаємо на їхньому боці і демонструємо, що ми у наших думках і серцем з ними. Нашими справами ми підтримуємо їх у той спосіб, аби у 2024 році на літніх олімпійських іграх в Парижі і в 2026 на зимових олімпійських іграх в Мілані і Кортіні ми могли побачити їх сильними, гордими і успішними", - сказав Бах.

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