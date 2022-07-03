Перейра нокаутував Стрікленда: результати турніру UFC 276

Джерело - Чемпіон.
В ніч з 2 на 3 липня у Лас-Вегасі (штат Невада, США) на арені T-Mobile відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 276.
У головній події вечора Адесанья переміг Каноньєра, а в головній події вечора Алекс Волкановські розібрався з Максом Голловеєм.
Головний кард:
- Ісраель Адесанья переміг Джареда Канноньєра одноголосним рішенням суддів (49-46, 49-46, 50-45)
- Алекс Волкановські переміг Макса Голловея одноголосним рішенням суддів (50-45, 50-45, 50-45)
- Алекс Перейра нокаутував Шона Стрікленда у першому раунді (2:36);
- Браян Барбарена переміг Роббі Лоулера технічним нокаутом у другому раунді (4:47);
- Поєдинок між Педро Муньозом і Шоном О'Меллі був визнаний таким, що не відбувся через ненавмисне стукання в око (другий раунд, 3:09).
Преліми:
- Джелін Тернер переміг Бреда Рідделла задушливим прийомом у першому раунді (0:45);
- Джим Міллер переміг Дональда Серроне задушливим прийомом у другому раунді (1:32);
- Ян Геррі переміг Габріеля Гріна одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 30-27);
- Дрікус Дю Плессі переміг Бреда Тавареса одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 29-28).
Ранні преліми:
- Андре Муніз переміг Юрайю Холла одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 30-27);
- Мейсі Барбер перемогла Джесіку Ай одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 30-27);
- Юлія Столяренко перемогла Джесіку-Роуз Кларк больовим прийомом на руку в першому раунді (0:42).