Перейра нокаутував Стрікленда: результати турніру UFC 276

У головній події вечора Адесанья переміг Каноньєра

Джерело - Чемпіон.

В ніч з 2 на 3 липня у Лас-Вегасі (штат Невада, США) на арені T-Mobile відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 276.

У головній події вечора Адесанья переміг Каноньєра, а в головній події вечора Алекс Волкановські розібрався з Максом Голловеєм.

Головний кард:

Ісраель Адесанья переміг Джареда Канноньєра одноголосним рішенням суддів (49-46, 49-46, 50-45)

Алекс Волкановські переміг Макса Голловея одноголосним рішенням суддів (50-45, 50-45, 50-45)

Алекс Перейра нокаутував Шона Стрікленда у першому раунді (2:36);

Браян Барбарена переміг Роббі Лоулера технічним нокаутом у другому раунді (4:47);

Поєдинок між Педро Муньозом і Шоном О'Меллі був визнаний таким, що не відбувся через ненавмисне стукання в око (другий раунд, 3:09).

Преліми:

Джелін Тернер переміг Бреда Рідделла задушливим прийомом у першому раунді (0:45);

Джим Міллер переміг Дональда Серроне задушливим прийомом у другому раунді (1:32);

Ян Геррі переміг Габріеля Гріна одноголосним рішенням суддів (30-27, 30-27, 30-27);

Дрікус Дю Плессі переміг Бреда Тавареса одноголосним рішенням суддів (29-28, 29-28, 29-28).

Ранні преліми: