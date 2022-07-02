Збірна України поступилась Іспанії у відборі Євроліги-2022

Джерело - Чемпіон.
У португальському Назаре збірна України з пляжного футболу розпочала відбір до Суперфіналу Євроліги-2022.
Національна команда у другому турі поступилась команді Іспанії. Матч завершився з рахунком 4:1 на користь іспанців.
Євроліга-2022 з пляжного футболу
Дивізіон А. Група В
2 тур, 02 липня
Іспанія — Україна 4:1
Голи: Едуард (10, 16), Чікі (19), Антоніо (31) — Щериця (16)
Україна: Неруш, Коваленко, І. Борсук, А. Борсук, Щитник, Корнійчук, Щериця, Медвідь, Войток, Войтенко, Заворотний, Колесніков.