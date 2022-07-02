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Збірна України поступилась Іспанії у відборі Євроліги-2022

Сьогодні 20:39 152 0
За розкладом підопічні Миколи Костенка пропустили перший тур змагань, а в другому зустрілися зі збірною Іспанії.
Збірна України поступилась Іспанії у відборі Євроліги-2022

Джерело - Чемпіон.

У португальському Назаре збірна України з пляжного футболу розпочала відбір до Суперфіналу Євроліги-2022. 

Національна команда у другому турі поступилась команді Іспанії. Матч завершився з рахунком 4:1 на користь іспанців.

Євроліга-2022 з пляжного футболу

Дивізіон А. Група В

2 тур, 02 липня

Іспанія — Україна 4:1 

Голи: Едуард (10, 16), Чікі (19), Антоніо (31) — Щериця (16)

Україна: Неруш, Коваленко, І. Борсук, А. Борсук, Щитник, Корнійчук, Щериця, Медвідь, Войток, Войтенко, Заворотний, Колесніков.

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