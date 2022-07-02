Жіноча збірна України виграла командний залік чемпіонату Європи U-20

Всього українки виграли 8 медалей

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті Європи з боротьби серед спортсменок до 20 років збірна України посіла перше місце в командному заліку.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації спортивної боротьби України.

Всього українки виграли 8 медалей - 4 золота, 1 срібло та 3 бронзи.

Золоті медалі здобули Юлія Леськовець, Олександра Хоменець, Манола Скобельська, Ірина Заблоцька. Срібну нагороду виграла Марія Орлевич, бронзі - Альбіна Рілля, Наталя Клівчуцька, Ірина Боднар.

Молодіжний чемпіонат Європи з греко-римської, жіночої та вільної боротьби відбувався у Римі (Італія).