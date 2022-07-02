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Жіноча збірна України виграла командний залік чемпіонату Європи U-20

Сьогодні 15:40 162 0
Всього українки виграли 8 медалей
Жіноча збірна України виграла командний залік чемпіонату Європи U-20

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті Європи з боротьби серед спортсменок до 20 років збірна України посіла перше місце в командному заліку.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації спортивної боротьби України.

Всього українки виграли 8 медалей - 4 золота, 1 срібло та 3 бронзи.

Золоті медалі здобули Юлія Леськовець, Олександра Хоменець, Манола Скобельська, Ірина Заблоцька. Срібну нагороду виграла Марія Орлевич, бронзі - Альбіна Рілля, Наталя Клівчуцька, Ірина Боднар.

Молодіжний чемпіонат Європи з греко-римської, жіночої та вільної боротьби відбувався у Римі (Італія).

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