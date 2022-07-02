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Європейська гандбольна федерація відхилила протести Росії та ЦСКА щодо відсторонення

Сьогодні 14:09 230 0
Російська сторона може подати апеляцію протягом 7 днів
Європейська гандбольна федерація відхилила протести Росії та ЦСКА щодо відсторонення

Джерело - eurohandball.com.

Гандбольний суд Європейської гандбольної федерації ухвалив рішення відхилити протести, подані Федерацією гандболу Росії та ЦСКА.

Про це повідомляє пресслужба EHF.

Виконком ЄГФ ще 28 лютого відсторонив російські та білоруські команди від участі у змаганнях. На це рішення були подані протести, їх відхилили.

Комісія визнала, що призупинення членства у федерації могла завдати значної шкоди. Але врахували спільні інтереси та особисту недоторканність усіх сторін, тому суд погодився що призупинення членства було пропорційним рішенням з точки зору загального іміджу гандболу.

Російська сторона може подати апеляцію протягом 7 днів.

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