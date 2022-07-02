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Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 2 липня

Сьогодні 08:09 63 0
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 2 липня

Джерело - Генеральний штаб ЗСУ.

Розпочалася сто двадцять дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, в збройних силах республіки білорусь продовжено терміни проведення мобілізаційного навчання до 9 липня поточного року (попередні терміни 22 червня – 1 липня 2022 року). У рамках проведення зазначених заходів, через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток. Крім того, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни.

На Сіверському напрямку з метою прикриття російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп  зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу та підрозділів повітряно-десантних військ. Агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. 

З метою порушення системи управління та зв’язку підрозділів Сил оборони ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби у районах населених пунктів, що розташовані поблизу державного кордону на території Бєлгородської області.

На Харківському напрямку підрозділи противника зосереджують зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущення їх подальшого просування. З метою повернення втрачених позицій ворог веде штурмові дії на напрямку Кочубеївка – Дементіївка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Золочів, Руська Лозова, Хрестище, Перемога, Дементіївка, Верхній Салтів, Молодова, Старий Салтів, Коробочкіне, Замулівка, Велика Бабка, Волобуївка та Малинівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхного Салтова, Прудянки та Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку ворог веде оборонні бої. Також штурмував Богородичне, успіху не мав. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Краснопілля, Адамівка, Суха Кам’янка, Гусарівка та Криничне. 

Противник намагається вдосконалити систему логістичного забезпечення на зазначеному напрямку.

На Краматорському напрямку обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Білогорівки, Маяків та Донецького, а на Лисичанському – Золотарівки і Верхньокам’янського. В напрямку останнього вів наступ, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Вершини, Бахмута та Спірного. Також ворог завдав авіаударів в районі населеного пункту Вершина.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали із артилерії різних калібрівв райони населених пунктів Шуми, Нью-Йорк, Залізне, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Павлівка, Вугледар, Золота Нива, Шевченко, Новоданилівка, Оріхів та Залізничне. Ворожі авіаційні удари зафіксовано поблизу Новобахмутівки та Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Вів обстріли неподалік Партизанського, Кобзарців, Прибузького, Таврійського, Степової Долини, Посад-Покровського, Трудолюбівки, Миколаївки, Потьомкиного та Лупаревого. 

У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту російської федерації продовжує виконувати завдання з блокування морських комунікацій України та ведення розвідки. У готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує два носії високоточної зброї.

Винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна - небезуспішно надає вогневу підтримку нашим підрозділам у визначених операційних районах.

Російські окупанти та їх посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській області. Керівництво загарбників пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив.

Разом переможемо! Слава Україні!

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