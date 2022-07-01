Лесковець виграла золото чемпіонату Європи зі спортивної боротьби

Перші нагороди для команди України

У Римі (Італія) проходить молодіжний чемпіонат Європи з греко-римської, жіночої та вільної боротьби (спортсмени до 20-ти років).

Володарями перших нагород у жіночій боротьбі стали українки Юлія Лесковець (вагова категорія до 59 кг), львів'янка Марія Орлевич (76 кг) та харків'янка Альбіна Рілля (55 кг).

Лесковець здобула "золото", упевнено вигравши вирішальну сутичку у Ебру Дагбаші з Туреччини (10:0), Орлевич стала срібною призеркою, поступившись у фіналі угорці Вероніці Никош (2:6), а Рілля у "бронзовому" протистоянні взяла гору над німкенею Ребеккою Марх (7:1).