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Барком-Кажани підтвердили участь у наступному сезоні чемпіонату Польщі

Сьогодні 13:25 94 0
Барком-Кажани підтвердили участь у наступному сезоні чемпіонату Польщі
#Барком-Кажани

Джерело - Чемпіон.

З нового сезону 2022/23 ВК Барком-Кажани (Львів) гратимуть в одному з найсильніших чемпіонатів світу - польській PlusLiga.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Це відбулося завдяки співпраці та підтримці структур Польської волейбольної ліги, Польської федерації волейболу, схвалення керівництва всіх клубів PlusLiga та Федерації волейболу України. Щиро вдячні за таку величезну підтримку та за не менш важливий символічний жест усієї польської волейбольної спільноти у зв'язку з війною в нашій країні, пов’язаною з російською агресією.

"Я дуже вдячний нашій громаді за велике співчуття до наших друзів з України, які, як відомо, через війну з росією, не в змозі нормально конкурувати на батьківщині. Польська федерація волейболу допомагає українському волейболу з перших днів війни в Україні та не тільки. Окрім гуманітарної допомоги, багато наших проектів спрямовані на підтримку циклу підготовки команд з України. ВК Барком-Кажани Львів - ще один приклад нашої послідовності. Також я радий підтримці місцевої та спортивної влад Кракова", - заявив президент Польської федерації волейболу Себастьян Свідерський.

Через військову агресію росії ВК Барком-Кажани змушений грати свої домашні поєдинки у Польщі.

"Грати в лізі чемпіонів світу для нас не лише велика честь, а й можливість постійно розвиватися, як у спортивному, так і в організаційному плані. Варто зазначити, що заходи з отриманням ліцензії спрямовані на нашу офіційну участь у змаганнях PlusLiga, тривали певний час. З цієї нагоди я хотів би подякувати Польській волейбольній лізі, Польській федерації волейболу та всім людям, чия підтримка та доброта призвели до завершення цього проекту. Сподіваюся, що наші матчі приведуть до залів у Кракові чимало вболівальників і подарують їм багато спортивних емоцій", - сказав Олег Баран, президент ВК Барком-Кажани Львів.

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