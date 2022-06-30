Став відомий склад збірної України для участі у чемпіонаті світу-2022

Джерело - ФЛАУ.
Виконком ФЛАУ затвердив склад команди для участі в чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики.
Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.
Змагання відбудуться 15-24 липня в Юджині (Орегон, США).
До складу команди ввійшли 22 легкоатлети.
Ольга Ляхова - біг 800 м; 4х400м
Анна Рижикова, Вікторія Ткачук - біг 400 м з бар’єрами; 4х400м
Наталія Стребкова - біг 3000 м з перешкодами
Мар’яна Шостак, Катерина Карпюк, Анастасія Бризгіна - біг 4х400м
Ганна Шевчук, Людмила Оляновська, Олена Собчук - спортивна ходьба, 20км
Надія Боровська - спортивна ходьба, 35км
Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх - стрибки у висоту
Яна Гладійчук, Марина Килипко - стрибки з жердиною
Марина Бех-Романчук - стрибки у довжину; потрійний стрибок
Ірина Климець - метання молота
Олег Дорощук, Андрій Проценко - стрибки у висоту
Роман Кокошко - штовхання ядра
Михайло Кохан - метання молота
У складі немає Марії Сахарук (спортивна ходьба), Артура Фельфнера (метання списа) та жодного представника спортивної ходьби серед чоловіків.
Витрати на участь команди України в чемпіонаті світу у повному обсязі, за винятком дрібних супутніх витрат під час подорожі, покриваються за рахунок спеціального фонду Світової легкої атлетики й інших міжнародних партнерів ФЛАУ.