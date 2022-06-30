Став відомий склад збірної України для участі у чемпіонаті світу-2022

Змагання відбудуться 15-24 липня в Юджині

Джерело - ФЛАУ.

Виконком ФЛАУ затвердив склад команди для участі в чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики.

Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Змагання відбудуться 15-24 липня в Юджині (Орегон, США).

До складу команди ввійшли 22 легкоатлети.

Ольга Ляхова - біг 800 м; 4х400м

Анна Рижикова, Вікторія Ткачук - біг 400 м з бар’єрами; 4х400м

Наталія Стребкова - біг 3000 м з перешкодами

Мар’яна Шостак, Катерина Карпюк, Анастасія Бризгіна - біг 4х400м

Ганна Шевчук, Людмила Оляновська, Олена Собчук - спортивна ходьба, 20км

Надія Боровська - спортивна ходьба, 35км

Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх - стрибки у висоту

Яна Гладійчук, Марина Килипко - стрибки з жердиною

Марина Бех-Романчук - стрибки у довжину; потрійний стрибок

Ірина Климець - метання молота

Олег Дорощук, Андрій Проценко - стрибки у висоту

Роман Кокошко - штовхання ядра

Михайло Кохан - метання молота

У складі немає Марії Сахарук (спортивна ходьба), Артура Фельфнера (метання списа) та жодного представника спортивної ходьби серед чоловіків.

Витрати на участь команди України в чемпіонаті світу у повному обсязі, за винятком дрібних супутніх витрат під час подорожі, покриваються за рахунок спеціального фонду Світової легкої атлетики й інших міжнародних партнерів ФЛАУ.