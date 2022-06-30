Українці здобули дві нагороди у цій дисципліні

Джерело - Чемпіон.

Український легкоатлет Андрій Проценко здобув перемогу в стрибках у висоту на турнірі в Бельгії.

Проценко стрибнув у висоту на 2,26 м. Другим став українець Олег Дорощук з результатом 2,24. Ще один українець Вадим Кравчик став 7-м.

Проценко та Дорощук за рейтингом відібралися на чемпіонат світу-2022.

Meeting International d’Athlétisme de la Province de Liège

Льєж (Бельгія)

Стрибки у висоту

Чоловіки

29 червня

1. Андрій Проценко (Україна) - 2,26 м

2. Олег Дорощук (Україна) - 2,23

3. Томас Кармой (Бельгія) - 2,23

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7. Вадим Кравчик (Україна) - 2,15