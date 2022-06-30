Джерело - Чемпіон.
Український легкоатлет Андрій Проценко здобув перемогу в стрибках у висоту на турнірі в Бельгії.
Проценко стрибнув у висоту на 2,26 м. Другим став українець Олег Дорощук з результатом 2,24. Ще один українець Вадим Кравчик став 7-м.
Проценко та Дорощук за рейтингом відібралися на чемпіонат світу-2022.
Meeting International d’Athlétisme de la Province de Liège
Льєж (Бельгія)
Стрибки у висоту
Чоловіки
29 червня
1. Андрій Проценко (Україна) - 2,26 м
2. Олег Дорощук (Україна) - 2,23
3. Томас Кармой (Бельгія) - 2,23
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7. Вадим Кравчик (Україна) - 2,15