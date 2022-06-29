Романчук став шостим на ЧС-2022 у запливі на 10 км

На чемпіонаті світу з водних видів спорту у Будапешті завершились змагання з плавання на відкритій воді.

Джерело - Чемпіон.

Україна завершила виступи на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що триває у столиці Угорщини Будапешті, у змаганнях із марафонського плавання.

Останньою дисципліною на відкритій воді для збірної став чоловічий заплив на 10 кілометрів. Участь у фіналі взяв дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 – українець Михайло Романчук.

Упродовж запливу на 10 км Романчук стабільно тримався в групі лідерів та фінішував шостим із часом 1:51:41.60.

Перемогу здобув італієць Грегоріо Палтріньєрі, ще один представник Італії Доменіко Ачеренца здобув срібло, німець Флоріан Веллброк став третім.

Чемпіонат світу з водних видів спорту-2022

Відкрита вода, 10 км (чоловіки)

29 червня

1. Грегоріо Палтріньєрі (Італія) 1:50:56.80 год

2. Доменіко Ачеренца (Італія) +00:01.40

3. Флоріан Веллброк (Німеччина) +00:14.40

...6. Михайло Романчук (Україна) +00:44.80