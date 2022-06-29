Головне
Жіноча збірна України перемогла Угорщину у відборі на ЧС-2023
Вчора 23:09 658
Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні
Сьогодні 18:37 148
Цуренко переграла Калініну у другому колі Вімблдону
Сьогодні 17:14 283
Михайлюк: Приїхав, щоб допомогти збірній України вийти на чемпіонат світу
Сьогодні 15:41 240
Клуб МЛС хотів отримати Буяльського безкоштовно
Сьогодні 09:39 375
Гераскевич: Тема «де був Сергій Бубка» точно заслуговує окремої розмови
Сьогодні 09:25 563
Динамо на зборах зіграє з бельгійським клубом
Сьогодні 08:39 343
Костюк розпочала виступи на Вімблдоні з перемоги
Вчора 15:23 613
14-річний хлопчик передав на аукціон допомоги ЗСУ футболку Роналду
Вчора 11:18 647
Ван Леувен - головний тренер Зорі
Вчора 10:43 642
Прямі трансляції

Романчук став шостим на ЧС-2022 у запливі на 10 км

Сьогодні 17:28 213 0
На чемпіонаті світу з водних видів спорту у Будапешті завершились змагання з плавання на відкритій воді.
Романчук став шостим на ЧС-2022 у запливі на 10 км
#Михайло Романчук

Джерело - Чемпіон.

Україна завершила виступи на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що триває у столиці Угорщини Будапешті, у змаганнях із марафонського плавання.

Останньою дисципліною на відкритій воді для збірної став чоловічий заплив на 10 кілометрів. Участь у фіналі взяв дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 – українець Михайло Романчук.

Упродовж запливу на 10 км Романчук стабільно тримався в групі лідерів та фінішував шостим із часом 1:51:41.60.

Перемогу здобув італієць Грегоріо Палтріньєрі, ще один представник Італії Доменіко Ачеренца здобув срібло, німець Флоріан Веллброк став третім.

Чемпіонат світу з водних видів спорту-2022
Відкрита вода, 10 км (чоловіки)
29 червня
1. Грегоріо Палтріньєрі (Італія) 1:50:56.80 год
2. Доменіко Ачеренца (Італія) +00:01.40
3. Флоріан Веллброк (Німеччина) +00:14.40
...6. Михайло Романчук (Україна) +00:44.80
Коментарі ()
Популярне зараз
Жіноча збірна України перемогла Угорщину у відборі на ЧС-2023 Жіноча збірна України перемогла Угорщину у відборі на ЧС-2023 658
Шахтар не заплатить Дніпро-1 за перехід Йовичевича Шахтар не заплатить Дніпро-1 за перехід Йовичевича 615
Барселона назвала фінальну пропозицію по трансферу Левандовського Барселона назвала фінальну пропозицію по трансферу Левандовського 557
У бою з російськими окупантами загинув український тенісний тренер У бою з російськими окупантами загинув український тенісний тренер 529
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 29 червня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 29 червня 789
Гераскевич: Тема «де був Сергій Бубка» точно заслуговує окремої розмови Гераскевич: Тема «де був Сергій Бубка» точно заслуговує окремої розмови 563
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 86800
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 23152 4
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17687
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 40265
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 13901
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24615