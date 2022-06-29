Романчук став шостим на ЧС-2022 у запливі на 10 км

Джерело - Чемпіон.
Україна завершила виступи на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що триває у столиці Угорщини Будапешті, у змаганнях із марафонського плавання.
Останньою дисципліною на відкритій воді для збірної став чоловічий заплив на 10 кілометрів. Участь у фіналі взяв дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 – українець Михайло Романчук.
Упродовж запливу на 10 км Романчук стабільно тримався в групі лідерів та фінішував шостим із часом 1:51:41.60.
Перемогу здобув італієць Грегоріо Палтріньєрі, ще один представник Італії Доменіко Ачеренца здобув срібло, німець Флоріан Веллброк став третім.
Чемпіонат світу з водних видів спорту-2022
Відкрита вода, 10 км (чоловіки)
29 червня
1. Грегоріо Палтріньєрі (Італія) 1:50:56.80 год
2. Доменіко Ачеренца (Італія) +00:01.40
3. Флоріан Веллброк (Німеччина) +00:14.40
...6. Михайло Романчук (Україна) +00:44.80